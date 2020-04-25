موقع تركي: فؤاد حداد حذر من الأتراك في قصائده

تناول تقرير لموقع «تركيا الآن» اليوم السبت، هجوم فؤاد الحداد أهم شعراء العامية المصرية على الإطلاق في العصر الحديث، في قصائده للعثمانيين.ووفقا للموقع فعندما ألف حداد ديوان «من نور الخيال وصنع الأجيال..في تاريخ القاهرة»، استشهد فيه بحادث الغزو العثماني لمصر والشام عام (1516 - 1517) على يد السلطان سليم الأول، مشيرًا إلى أن هذا الغزو هو بمثابة النكسة الأم للنكسة العربية الجديدة.وأضاف الموقع أن حداد أشار في قصائد إلى أن مصر نجحت مصر في الإفلات من النكسة العثمانية التي جثمت على أنفاسها 300 عام كاملة، ولذلك هي قادرة كذلك على الإفلات من كل الصعوبات التي تواجهها.وأردف التقرير إلى أن ديوان "من نور الخيال"، تحول إلى لوحة إذاعية بديعة الصنع لحنها وغناها سيد مكاوي وقدمتها الإذاعة المصرية بنفس الإسم في 22 حلقة خلال شهر رمضان من العام 1969.وتحدث فؤاد عن العثمانيين بكثافة في الحلقة الثالثة التي غنى فيها مكاوي قصيدة فؤاد حداد من الديوان بعنوان "أمنية واحدة"، ثم الحلقة الرابعة التي قدم فيها قصيدة "بنقول يا ليل"، وأخيرا الحلقة التاسعة حيث قصيدة "تلتمية سنين".