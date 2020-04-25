مسلسل الاختيار 2020 .. آخر لقاء بين «المنسي» والإرهابي هشام عشماوي

مسلسل الاختيار 2020 الحلقة 1





استمرار تصوير مسلسل الاختيار 2020 ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى صحراء منطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل بقيادة المخرج بيتر ميمي خلال الأيام المقبلة.



ويتناول المسلسل لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.





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أثار مسلسل الاختيار 2020، الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة ويجسد خلال قصة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصدى كبير بالشوارع المصرية وذلك خلال عرض أول حلقة فقط مساء أمس.واحتل مشهد اللقاء الأخير بين "المنسي" والإرهابي هشام العشماوي في مسلسل الاختيار 2020 المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر بحثًا بمقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، عندما كان البطل الشهيد "المنسي" الذي يجسده أمير كرارة وهو ينصح "العشماوي" أحمد العوضي، بالتراجع عما ينوي له وعودته لما كان في السابق."الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.