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السبت 25 أبريل 2020 الموافق 02 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل الاختيار 2020 .. آخر لقاء بين «المنسي» والإرهابي هشام عشماوي

السبت 25/أبريل/2020 - 05:00 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
منار إبراهيم
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أثار مسلسل الاختيار 2020، الذي يخوض بطولته الفنان أمير كرارة ويجسد خلال قصة البطل الشهيد أحمد صابر المنسي جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصدى كبير بالشوارع المصرية وذلك خلال عرض أول حلقة فقط مساء أمس.

واحتل مشهد اللقاء الأخير بين "المنسي" والإرهابي هشام العشماوي في مسلسل الاختيار 2020 المركز الثاني ضمن قائمة الأكثر بحثًا بمقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، عندما كان البطل الشهيد "المنسي" الذي يجسده أمير كرارة وهو ينصح "العشماوي" أحمد العوضي، بالتراجع عما ينوي له وعودته لما كان في السابق.

مسلسل الاختيار 2020 الحلقة 1

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.

استمرار تصوير مسلسل الاختيار 2020

ويواصل صناع المسلسل تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى صحراء منطقة الحزام الأخضر، ومن المقرر الانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل بقيادة المخرج بيتر ميمي خلال الأيام المقبلة.

ويتناول المسلسل لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.

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