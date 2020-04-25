نائب ترامب يبشر بـ«تراجع كبير» لـ«كورونا».. قريبًا
السبت 25/أبريل/2020 - 12:19 ص
منة سالمطباعة
قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، "سنرى قريبًا تراجعًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، وذلك حسبما أفاد موقع "العربية".
وفي نفس السياق أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد عقار لعلاج كورونا ـ حتى الآن ـ وتمت الإشارة إلى أنه مازال العمل بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد "كورونا".
وأشارت هيئة الدواء الأمريكية، اليوم، أنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا المستجد (كوفيد-19).
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وفي نفس السياق أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد عقار لعلاج كورونا ـ حتى الآن ـ وتمت الإشارة إلى أنه مازال العمل بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد "كورونا".
وأشارت هيئة الدواء الأمريكية، اليوم، أنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا المستجد (كوفيد-19).
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.