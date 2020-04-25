نائب ترامب يبشر بـ«تراجع كبير» لـ«كورونا».. قريبًا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، "سنرى قريبًا تراجعًا كبيرًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، وذلك حسبما أفاد موقع "العربية".وفي نفس السياق أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يوجد عقار لعلاج كورونا ـ حتى الآن ـ وتمت الإشارة إلى أنه مازال العمل بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد "كورونا".وأشارت هيئة الدواء الأمريكية، اليوم، أنه لا يوجد ترخيص لأي دواء لعلاج كورونا المستجد (كوفيد-19).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.