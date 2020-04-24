أحمد كريمة: زكاة الفطر تجوز لغير المسلمين (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن من سماحة وإنسانية الإسلام، هو مساعدة فقراء غير المسلمين، من أهل الكتاب، مؤكدا أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين من أهل الكتاب.وأضاف أحمد كريمة، خلال برنامج «نور النبي» الذى يقدمه حمدي رزق، على قناة «صدى البلد»، أن الإمام الشافعي أجاز أن تدفع زكاة عيد الفطر لفقراء أهل الكتاب، لافتًا إلى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وجد رجلا يهوديا مسنا يتسول في الشوارع فجعل له أموالا.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.