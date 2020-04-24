محمد منير عن «المهرجانات»: كل جيل يحمل ملامح نفسه

قال الكينج محمد منير، إن شهر رمضان هذا العام، مختلف عن الأعوام السابقة، معقبا "نشاطر العالم الأحزان ورمضان مختلف عن الأعوام السابقة، أنا مش متعود على كدا، ودائما متعود على السفر، بس الحمدالله مستمع بوطني وببلدي وموجود وحالتي الصحية جيدة، أنا مدلع وبحب أصرف فلوس أذهب لإجراء الفحوصات في ألمانيا ولكن الآن لا يمكن ذلك بسبب كورونا".وأشاد الكينج، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، بقرار الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى وتعاطفهم مع العالقين المصريين، مضيفا: "تأثرت بأزمة العالقين.. جمعهم سوء الحظ والمحنة الواحدة التي تمثل معنى الوطن.. قضيت رحلة حياتى أغنى للوطن، وأضم صوتى للناس وأقول ما أجمل العودة للوطن، ربنا يرجعهم سالمين لحضن الوطن".وواصل: "أنا عامل عزل منزلى، وأنا بيتوتى طبيعي"، مضيفًا: "الأغنية لن تتنازل عن مشاركة الوطن همومه".وفي تعليقه على المهرجانات، قال: "أتعامل مع الأغنية الجيدة، ولست ضد أي أغنية.. الفن عبارة عن أغان ضعيفة وأغان قوية.. وكل ما يقدمه فن جميعنا مشترك فيه.. اعتدنا على حب الغناء والتمثيل في إطار الفن.. ولكن نحن ضد الإسفاف والابتزاز.. كل جيل يحمل ملامح نفسه وليس ملامح غيره".