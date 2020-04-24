الإدريسى: إجراءات مصر الاستباقية قللت من حجم خسائر كورونا

علق علي الإدريسي المحلل الاقتصادي، على تعامل مصر مع أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، من الناحية الاقتصادية، قائلًا: "إن الإجراءات المهمة الاستباقية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر جدا قللت بشكل أو آخر من حجم الخسائر التي كان من الممكن أن تحدث".وأضاف "الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news" مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أن حزمة القرارات الاقتصادية كانت مهمة جدا، وتخفيض أسعار الطاقة وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%، وتأجيل الأقساط 6 أشهر ودعم البورصة المصرية وغيرها من القرارات أعطت نوعا من الثقة لدى القطاع الخاص والمستثمر لكي يستمر رغم الوباء.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.وأضاف متحدث الوزارة، أنه تم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.وقال مستشار وزيرة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 4092 حالة من ضمنهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.