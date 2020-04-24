بعد تصريحاته عن حقنة المطهرات.. ترامب يتراجع: «كنت بسخر»

نقلت وسائل إعلام أمريكية، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته التي أثارت جدلا، والتي اقترح فيها إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة ومطهرات لمحاربة فيروس كورونا.وأعلن ترامب اليوم الجمعة 24 أبريل، أنه كان يتحدث "بسخرية" للصحفيين، معلقًا "كنت أطرح سؤالًا عليهم بطريقة ساخرة"، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية.يذكر أن البيت الأبيض، اعتبر في وقت سابق أن تصريحات الرئيس خرجت من سياقها.ومن جانبه، حاول ترامب التقليل من شأن تصريحاته وأكد اليوم أنه كان يتحدث "بسخرية" عن هذه المسألة.وكان الرئيس الأمريكي، اقترح أمس الخميس دراسة تأثير المطهرات كعلاج محتمل للعدوى بفيروس كورونا، وهو ما وصفه أطباء أمريكيون بأنه اقتراح خطير للغاية محذرين من أن الفكرة تتسبب في وفاة الكثيرين نتيجة التسمم.يذكر أن تلك التصريحات جاءت بعد أن تحدث مسئول في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قدرة المطهرات مثل المبيضات على قتل فيروس كورونا على الأسطح.وقال ترامب: "أرى أن المطهرات تقتل الفيروس في دقيقة، دقيقة واحدة، فهل هناك طريقة يمكننا من خلالها فعل شيء من هذا القبيل، عن طريق الحقن في الداخل أو التطهير؟".فيما لفتت صحيفة واشنطن بوست، إلى أن عددًا كبيرًا من الأطباء الأمريكيون قاموا بالتغريد على موقع تويتر فور انتهاء كلمة ترامب، محذرين الناس بشدة من استهلاك المطهرات ومضادات الجراثيم المنزلية.ويقول الأطباء إن المطهرات وخصوصًا مطهرات الأسطح التي يدخل الكلور كمادة أساسية في تركيبها تعتبر سامة وخطيرة عندما يتم التعامل معها بشكل خاطئ.ونقل موقع «ام اس ان بي سي» قول الدكتور فين جوبتا، أخصائي أمراض الرئة وخبير سياسة الصحة العالمية: "إن فكرة حقن أو تناول أي نوع من منتجات التطهير في الجسم غير مسئولة، وخطيرة إنها طريقة شائعة يستخدمها الناس عندما يريدون قتل أنفسهم.كما ندد عدد من الأطباء والعلماء بكلام ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال المركز الفرنسي "مارساي ايمونوبول" بسخرية "إضرام النار بالجسم قد يكون حلًا بديلًا مفيدًا كذلك"، مشددا على أن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأمريكي "ستقتل الفيروس والمرضى في آن واحد".وغرد والتر شوب المدير السابق للهيئة الفدرالية المكلفة الاخلاقيات في عهد الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، "توقفوا عن بث مؤتمراته الصحفية حول فيروس كورونا، فهي تعرض أرواحًا للخطر، رجاء لا تشربوا المواد المعقمة ولا تحقنوا أنفسكم بها".