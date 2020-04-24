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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الأولى مسلسل خيانة عهد.. يسرا مهووسة بقراءة الفنجان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:42 م
يسرا
يسرا
منار إبراهيم
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انطلقت أولى حلقات مسلسل «خيانة عهد» للفنانة يسرا التي تخوض به السباق الرمضاني الجاري، وينتظره عشاقها بلهفة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "خيانة عهد"

وظهرت يسرا بشخصة "عهد" المهووسة بقراءة الفنجان وتؤمن به بشدة، حتى أنها رأت شئ به يخص ابنها "هشام" الذي يجسده خالد أنور، وأسرعت للاتصال به لمعرفة حقيقة ما رأته في فنجان القهوة ولكنه زاد الشك في قلبها بعدما كان رده مليء بالتوتر، وذهبت مسرعة متبعة GPS الخاص بسيارتها الذي استقلها وبالفعل وصلت لنفس المكان المتواجد به وانتهت الحلقة بصدمتها وهي تشاهد ابنها يتعاطي المخدرات "البودرة".

مواعيد عرض مسلسل "خيانة عهد"

ويعرض مسلسل "خيانة عهد" الساعة السادسة والنص على شاشة قناة الحياة، وتذاع في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا على شاشة قناة CBC، على أن تعاد في الأوقات التالية الساعة 05:30 صباحًا، والساعة 12:15 ظهرًا، وعلى شاشة cbc دراما نشاهد المسلسل في تمام الساعة السابعة مساءً، أما على قناة دبي فتعرض الحلقة الأولى في الساعة 07:00 مساءًا، وتعاد الساعة 01:00 صباحًا، والساعة 07:00 صباحًا.


أبطال المسلسل
ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" إلى جانب يسرا كلا من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد أبو السعد أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


أحداث المسلسل
وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق وتجسد يسرا خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "عهد" وهي سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتمتلك مصنع ملابس وتهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور وهو شاب جامعي حتى يلجأ لتعاطي المخدرات ويصبح مدمنا وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها.

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