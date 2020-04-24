إصابتان جديدتان بـ«كورونا» فى الكرخ العراقية

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العراق، اليوم الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.وقالت صحة الكرخ وفق لقناة السومرية نيوز إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في التاجي وحي الجهاد".وأجبر انتشار فيروس كورونا أغلب دول العالم على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.