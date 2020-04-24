«دخول مرعب».. رامز جلال يصدم غادل عادل (فيديو)

صدم الفنان رامز جلال غادة عادل، أولى ضحايا برنامجه «رامز مجنون رسمي» بظهوره أمامها فجأة، ممزقا صورته التي كانت تشاهدها وتفكر في مقالبه السابقة، لتشعر بالرعب وتنتفض من «الخضة».وتحدت غادة رامز قائلة: «لو مش خايف فكني ونواجه بعض راجل لراجل»، فقام رامز بكهربتها، لأنها حاولت فك نفسها، ثم سألها عن لون شعره، وعندم سخرت منه كهربها مرة أخرى.تدور فكرة المقلب على استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى يخرجه رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.