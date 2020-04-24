«الصحة العالمية» تنفى انتشار نوع جديد من كورونا فى العراق

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في العراق.وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، إن أنباء انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة، مؤكدًا عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم.وشدد إسماعيل على ضرورة معاقبة المروجين لهذه الشائعات.