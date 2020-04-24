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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تنفى انتشار نوع جديد من كورونا فى العراق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:26 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
منار أحمد
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نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم، انتشار نوع جديد من فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقال ممثل المنظمة في العراق، أدهم إسماعيل، إن أنباء انتشار نوع جديد من كورونا غير صحيحة، مؤكدًا عدم وجود فحص للجينات بشأن طبيعة الفيروس في جميع العالم.

وشدد إسماعيل على ضرورة معاقبة المروجين لهذه الشائعات.

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