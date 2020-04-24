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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

صراخ هستيري لغادة عادل في مقلب «رامز مجنون رسمي» (صور)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 07:13 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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وقعت الفنانة غادة عادل ضحية أول حلقة لبرنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، حيث ظهر صعقها بالكهرباء، حتى توافق على فعل كل ما يطلبه منها، وتردد ما يريد.

وتوسلت غادة لرامز، أن يتوقف عن تعريضها للكهرباء، فقام بتطويح الكرسي المربوط فيه الفنانة بسرعة فائقة في الهواء، لتصرخ صراخا هستيريا، وعندما أنزلها جعلها تردد عبارات «شتيمة» ليتوقف عن تعذيبها.

وتدور فكرة المقلب على استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها، وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

ويظهر رامز إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء حتى يخرجه رامز، ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.

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