غادة عادل الضحية الأولى في «رامز مجنون رسمي»

وصف رامز جلال ضحيته، الأولى في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بأنها حدث مطلقة، مشيرًا إلى أنها سبق وأوقعها في شباكه، إلا أن الجديد هذه المرة، أنها دخلت نادي المطلقات.كان الفنان رامز جلال، كشف عن أن برنامجه "رامز مجنون رسمى" بدأ التجهيز له منذ 7 أشهر وبذل فيه مجهودا كبيرا، وقال في تصريحات مع الإعلامي شريف عامر، إن بعض المشاهدين طلبوا تعلية سقف المقالب والبعض الآخر طلب العكس وهو لا يدري ماذا يفعل؟ورد الفنان رامز جلال على سؤال أكثر ضحية أخذته الشفقة بهم فى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى"، قائلا: "السؤال ده حلو أوي" أول واحدة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد "بلبلة" وكل فنانة وفنان كبير وكل أصحابي الـ 30 اللى ظهروا معنا.وتصدر برنامج رامز مجنون رسمي، اهتمامات الجمهور على جوجل بالبحث عن أول ضحية للبرنامج قبل بدء عرضه.