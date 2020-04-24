رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غادة عادل الضحية الأولى في «رامز مجنون رسمي»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:37 م
غادة عادل
غادة عادل
أحلام عبدالرحمن
طباعة
وصف رامز جلال ضحيته، الأولى في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بأنها حدث مطلقة، مشيرًا إلى أنها سبق وأوقعها في شباكه، إلا أن الجديد هذه المرة، أنها دخلت نادي المطلقات.

كان الفنان رامز جلال، كشف عن أن برنامجه "رامز مجنون رسمى" بدأ التجهيز له منذ 7 أشهر وبذل فيه مجهودا كبيرا، وقال في تصريحات مع الإعلامي شريف عامر، إن بعض المشاهدين طلبوا تعلية سقف المقالب والبعض الآخر طلب العكس وهو لا يدري ماذا يفعل؟

ورد الفنان رامز جلال على سؤال أكثر ضحية أخذته الشفقة بهم فى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى"، قائلا: "السؤال ده حلو أوي" أول واحدة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد "بلبلة" وكل فنانة وفنان كبير وكل أصحابي الـ 30 اللى ظهروا معنا.

وتصدر برنامج رامز مجنون رسمي، اهتمامات الجمهور على جوجل بالبحث عن أول ضحية للبرنامج قبل بدء عرضه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتهامها بالتحريض على الفجور.. ما هي العقوبة المتوقعة لسما المصري؟

تفاصيل بلاغ يتهم سما المصري بإثارة الغرائز

صراخ هستيري لغادة عادل في مقلب «رامز مجنون رسمي» (صور)

القبض على سما المصري.. والنائب العام يأمر بالتحقيق معها

الصور

image description

شبل عبد الجواد: نصر أكتوبر أكبر حرب عالمية في العصر الحديث

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

الأكثر قراءة

أين استقرت «كعبة الإسكندرية»؟.. «الدستور» يرصد الرحلة كاملة

آخر أخبار تسجيل القوى العاملة صرف 500 جنيه وحقيقة فتح التقديم

صراخ هستيري لغادة عادل في مقلب «رامز مجنون رسمي» (صور)

بهتاف «مفيش كورونا».. أهالى الإسكندرية يطوفون بـ«الكعبة» فى محرم بك (فيديو)

إنفوجراف

image description

خبير استراتيجي: ليبيا أحد أهم محاور الأمن القومي المصري

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

أيام زمان

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

نجم الساعة

ابتهالات بقرار جمهوري.. القصة الكاملة لأنشودة «مولاي» لـ النقشبندي

الصحة

هل تقضي أشعّة الشمس على كورونا ؟

افحص نفسك.. علامة في اللثة تشير إلى الإصابة بمرض مزمن

«الصحة العالمية» تحيي اليوم العالمي للملاريا غدًا

تغير لون طبيبين صينيين مصابين بكورونا الى الأسود بعد تعافيهما

منوعات

بحث عن السياحة المقومات الطبيعية والبشرية.. للصف الرابع و الخامس الابتدائي

قائمة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

موعد آذان صلاة المغرب في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

تردد قناة ON على نايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
أعداد الكويتيين المُنحطّين تتزايد
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: رأيت فرخة تلد
ماجد حبته
مواجهة الوباء.. بالدعاية والأُجراء!
مدحت بشاى
" رمضان " وروعة الحالة النقشبندبة
المزيد

الثقافة

أحمد أبوخنيجر يقدم 3 حكايات من مندرة الشوق الرمضانى على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب

«امرأة لا تنكسر».. رواية تكشف دور نساء سوريا في الحرب على الإرهاب

برامج رمضانية جديدة على قناة «القومي لثقافة الطفل» باليوتيوب

فعاليات وزارة الثقافة «أون لاين» في ظل كورونا