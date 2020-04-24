أستاذ بمعهد الكبد: التباعد الاجتماعي أهم طرق الوقاية من كورونا

قال الدكتور محمد عزالعرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن مسألة التعايش مع الفيروس صعبة، لكن لا أحد يستطيع تحديد موعد انتهاء فيروس كورونا، أو تحديد موعد ذروته.وأضاف «عزالعرب» خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز» أن فيروس كورونا ظهر منذ 4 أشهر، وما زال جديدًا وسلالاته غير معروفة.وأوضح أن التباعد الاجتماعي أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه يجب استخدام المنديل الورقي لمرة واحدة فقط، وإلقاؤه بعدها في القمامة، كما يجب تعقيم الأشياء قبل استخدامها.