نائب عراقي: رواتب الموظفين خط أحمر

ذكر النائب العراقي، علاء الدافعي، اليوم الجمعة، أن رواتب الموظفين العراقيين خط أحمر، مؤكدًا أنه لا يمكن المساس بها.وقال الدافعي وفقا لقناة السومرية نيوز، إنه "ظهرت في الآونة الأخيرة جملة تصريحات من قبل مسئولين في الحكومة التنفيذية وتسريبات إعلامية تشير إلى وجود نوايا للتلاعب بالمخصصات في رواتب موظفي الدولة بشكل عام بالتزامن مع أزمة انخفاض أسعار النفط".وأضاف أنه "كان الأجدر أن يتم وضع خطط ومعالجات اقتصادية لتلافي هذه الأزمات التى من شأنها أن تؤثر على الحالة المعيشية للمواطن والموظف على حد سواء، والذين يقدمون كل ما عندهم في خدمة الدولة ومؤسساتها بدلًا من استقطاع رواتبهم".