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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الخضار والفواكه في أول أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:37 م
الخضار والفواكه
الخضار والفواكه
دعاء أبو العزم
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يوافق اليوم الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٠، أول أيام رمضان المبارك، ويهتم المواطنون بأسعار السلع الغذائية خاصة الخضار والفواكه، باعتبارها سلعا أساسية.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الخضار والفواكه، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، تسهيلا على المواطنين.

وقال حاتم النجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق لكافة أنواع الخضار والفواكه اليوم الجمعة.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك وفرة من منتجات السلع الغذائية، مناشدا المواطنين عدم التكالب على السلع وتخزينها لعدم حدوث أزمة في الأسعار.

وأوضح عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية أن أسعار الطماطم تتراوح بين جنيهين حتى ٤ جنيهات حسب المنطقة، في حين سجلت أسعار البطاطس سعر ٣.٥ للكيلو وحتى ٥ جنيهات.

وأشار إلى أن هناك استقرارا في أسعار الفاصوليا الخضراء لتسجل سعر ٨ جنيهات وحتى ١٠ جنيهات، في حين سجل سعر البصل بين ٣ جنيهات و٨ جنيهات.

وسجلت أسعار الباذنجان الرومي من ٣ إلى ٦ جنيهات، فيما سجلت الكوسة سعرا من ٣ إلى ٥ جنيهات، وسجل سعر الخيار من ٤ لـ٧ جنيهات.

وسجل سعر الثوم من ٤ لـ٨ جنيهات وسجلت الملوخية من ٤ لـ٦ جنيهات.

وسجلت البسلة سعرا من ٤ لـ٦ جنيهات وسجلت البطاطا سع من ٣ لـ٥ جنيهات.

وسجلت أسعار السبانخ من ٤ لـ٥ جنيهات وسجل سعر الليفت من جنيه لـ١.٥ جنيه.

وأشار عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية إلى أن سوق العبور تشهد إقبالا كثيفا خلال اليومين الماضيين لشراء لوازم شهر رمضان الكريم.

وأكد أن هناك تعاونا من قبل الغرف التجارية مع الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بسعر التكلفة دون أي زيادات حرصًا على المواطن البسيط.

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