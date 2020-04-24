«الوزراء»: الوضع الوبائى بشأن فيروس كورونا فى مصر تحت السيطرة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الوضع الوبائي بشأن فيروس كورونا في مصر مازال تحت السيطرة.وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء الخميس، أنه تم استخدام نصف قوة مستشفيات العزل التي خصصت لموجهة أزمة كورونا، حيث تم استخدام 15 مستشفى عزل من أصل 30 مستشفى حتى الآن.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن الحالات التي يتم نقلها للمدن الجامعية حالات إيجابية وسنهم صغير، ولا تظهر عليهم أعراض، مشيرًا إلى أن من 4 إلى 5% من مصابي فيروس كورونا في مصر هم من يحتاجون لأجهزة تنفس صناعي.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.