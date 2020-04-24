بنس: بدأنا نجنى الثمار بفضل التزام الأمريكيين بتوجيهات مكافحة كورونا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بدأنا نجني الثمار بفضل التزام الأمريكيين بالتوجيهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد موقع «العربية».وأكد «بنس»، خلال تصريحاته اليوم الجمعة، أن هناك علامات واعدة للتقدم في عدد من الولايات بما فيها نيويورك، مضيفًا أن خلية الأزمة ستعمل مع الولايات لفتح البلاد بطريقة سليمة، مشيرًا الي أن خلية الأزمة تلقت اليوم أول تقرير حول إعادة فتح الولايات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.