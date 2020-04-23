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توك شو

الوزراء: القرارات الأخيرة احترازية وليست تخفيفا

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:31 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
سناء إسماعيل
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم تبدو أنها من قبيل التخفيف هي في الأساس جزء من الإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه عند تغيير وقت بدء الحظر في البداية من 7 إلى 8 نظروا على أنه تخفيف ولكن الناس كانت تتكتل على وسائل المواصلات من 5 مساء، ولكن أصبح التكدس أقل بعد الإجراء الاحترازي.

وذكر أنه من الإجراءات التي تقررت اليوم فتح المولات والمحلات التجارية يومي الجمعة والسبت، مضيفًا: "نحن ندخل على شهر رمضان وتزاحم فيما يتعلق بالشهر ليس من مصلحتنا التكدس في 5 أيام وهم أيام عمل، ويجعل التكدس يوزع على 7 أيام بدلا من 5 أيام".

وتابع: "هناك قرارات أخرى لأن بعض المواطنين مصالحهم معطلة، حيث خدمات الشهر العقاري الأكثر إلحاحا مثل توكيلات صرف المعاش والمهمة لكبار السن، ومن الخدمات التي لا يوجد تكدس فيها، وكذلك فتح الترخيص للسيارات الجديدة، لأن الإنتاج بدأ يتكدس في المصانع والموزعين والوكلاء توقفوا عن الشراء لأن الترخيص متوقف، والذي يتسبب في توقف عجلة الإنتاج، وتدريجيا سيتم فتح الترخيص لباقى أنواع السيارات".

وأوضح أن المسارح ودور السينما والأندية والصالات الرياضية لا زالت مغلقة، لافتًا إلى أن المطاعم لا زالت مغلقة للأكل فيها، ولكن مسموح للشخص خدمة "الدليفرى"، وتم إضافة أيضا خدمة أن المواطن يحصل على الطعام ويذهب للمنزل بعملية تنظيمية، حتى موعد بدء الحظر.

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