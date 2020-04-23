رامز جلال يكشف كواليس «رامز مجنون رسمى»

قال الفنان رامز جلال إن النجاح الذي حققه برومو «رامز مجنون رسمي» فضل كبير من الله.وأضاف رامز جلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc masr» مع الإعلامي شريف عامر: «بدأنا التحضير لرامز مجنون رسمي منذ سبعة أشهر وبذلنا مجهود كبير ليخرج بهذا الشكل».وتابع: «سعيد بتجربة رامز مجنون رسمي، كما أنني سعيد بمتابعة الأطفال لبرامجي».وقال رامز جلال: «بعض الجماهير طالبوني بتعلية سقف المقالب والبعض طلب العكس ومش عارف أعمل إيه؟».كما توجه بالشكر إلى الشيخ وليد آل إبراهيم مؤسس مجموعة mbc لدعمه الكبير.وعن لون شعره، قال: «مفيش كوافير يعرف يجيب لون شعري، أنا صابغه في المدابغ».ودعا الفنان رامز جلال، الله أن يزيح عنا بلاء كورونا ويشفي كل مصاب.