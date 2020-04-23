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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أحمد رزق ينفعل على خادمة فيفى عبده فى «خلى بالك من فيفى»

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:38 م
أحمد رزق
أحمد رزق
سناء إسماعيل
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أصيب الفنان أحمد رزق، بحالة رعب شديدة، بعد وقوعه ضحية لمقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج "خلي بالك من فيفي"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر.

وبسبب فقرة "مس الجن"، التي تعتمدها فيفي عبده، في برنامجها إذ تمثل خادمة فيفي بأنها مصابة بمس جن، وتنهار على الأرض وحاول أحمد رزق مساعدتها وبعد عودتها لطبيعتها حاولت تقبيله الأمر الذي علقت عليه فيفي عبده بقولها: "هجوزهولك"، وانفعل "رزق" عليها بسبب إمساكها ليده لأغلب الوقت.

وتابعت فيفي مقلبها بتمثيل أنها تعرضت لحالة إغماء وعند محاولة أحمد رزق إفاقتها اتهمته إحدى خادمتها بأنه تسبب في إغمائها، وبعد إفاقتها واكتشافه للملقب أكد أن خادمتها هي أكثر ما أغضبه في الحلقة.

واعتمدت فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، لكن بطريقة مختلفة في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

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