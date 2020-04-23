«الوزراء»: الوضع بـ«السينمات والمسارح» لن يكون كما كان قبل «كورونا»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وضع دور السينما والمسارح بعد فيروس كورونا لن يكون كما كان من قبل.وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه لن يسمح أن تكون قاعات السينما والمسارح ممتلئة بالحضور، فضلا عن وجود مطهرات، ويتم اللجوء إلى استخدام الكمامات داخل القاعات.كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ الشعب المصري، اليوم الخميس، بحلول شهر رمضان المعظم، منوهًا بأن الفترة الحالية تشهد العديد من المناسبات الدينية والوطنية، مهنأ القوات المسلحة بمناسبة ذكري تحرير سيناء.وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا منذ البداية بالعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري، والذي تم ترجمتها لعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ الإعلان عن أول حالة إصابة، مع العمل على الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتشديد على أهمية الحفاظ على صحة العمال بالمشروعات والمصانع، والذي انعكس بالزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء للتأكيد على تأمين صحة المواطن.