هل تعرضك حلويات رمضان للإصابة بكورونا؟

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية، إن رخصة الإفطار خلال شهر رمضان يمنحها الطبيب للمريض الذي يستحق فقط، مؤكدا أنه لا علاقة تماما بكثرة تناول الحلويات خلال شهر رمضان وخطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا، هذا بخلاف الأضرار الأخرى التي تسببها.ونصح عبد المجيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية فضائية "إكسترا نيوز "، تقديم رانيا هاشم، المواطنين بضرورة تناول كميات كبيرة من السوائل بعد الإفطار للوقاية من فيروس كورونا.وتابع: "للوقاية من الفيروس أيضا يجب عدم النزول خلال ساعات النهارد لتقليل فقدان الجسم للسوائل، تناول الأدوية في مواعيدها بعد الإفطار بالنسبة للصائمين، وفي مواعيدها طوال اليوم بالنسبة لغير الصائمين بناء على رخصة من الأطباء".وأكد استشارى الصدر أهمية استمرار المواطنين في اتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي والنظافة باستمرار.