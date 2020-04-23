الحكومة تكشف سبب تمديد الحظر في رمضان

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إن السبب فى تمديد العمل بحظر التجول الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا خلال شهر رمضان، أنشطة المواطنين خلال الشهر الكريم، مثل شراء السحور، لافتا إلى أنه تم دراسة تلك الإجراءات جيدا وأجمع الأطباء على أنها لن تؤثر سلبا.وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية فضائية «اكسترا نيوز» أن بدء إقرار بدأ الحظر الجزئي خلال شهر رمضان من التاسعة مساء بدلا من الثامنة لن يؤثر كثيرا على الوضع الوبائي في مصر، وتم اتخاذ الإجراءات تيسيرا على المواطنين.وأكد أهمية سلوكيات المواطنين خلال ساعات النهار التي لا يطبق خلالها حظر التجوال وضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.