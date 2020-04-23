توزيع الشنط الرمضانية على متضرري كورونا في كفر الشيخ (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توزيع الشنط الرمضانية التي تحتوي على السلع الغذائية الأساسية للعمالة غير المنتظمة وغير القادرين بقرية الشهابية التابعة لمركز ومدينة بلطيم، قبيل شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، برئاسة اللواء أركان حرب عزالدين صالح عبدالرشيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للرمال السوداء.أوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان له، أنه تم تنظيم المواطنين من خلال التباعد بينهم لسهولة عملية استلام الشنط، وحفاظًا على سلامتهم، موجهًا الشكر للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة التي تضررت من الأزمة التي سببها فيروس كورونا المستجد.وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور القوات المسلحة المصرية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية في توفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ترعى كل المبادرات التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين غير القادرين، وذلك ضمن مساهمة الشركة المصرية للرمال السوداء، واستكمالًا لدورها الريادي في التنمية المجتمعية المستدامة بمحافظة كفرالشيخ.جاء ذلك بحضور هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والعميد طارق راغب، المدير الإداري لمشروع الرمال السوداء، وعبودة رشاد، رئيس جمعية كفالة الأيتام بالشهابية مندوبا عن مدرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.