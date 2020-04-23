مجلس الدولة يعلن مواعيد العمل فى رمضان

أصدر المستشار طه محمد عبده كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، منشورا حمل الرقم (۲) لسنه ۲۰۲۰، بشأن تنظيم مواعيد العمل الرسمية بالمجلس خلال شهر رمضان، مع عدم الإخلال بنظام سير العمل بالقسم القضائي أو ممن تقتضي طبيعة عملهم الاستمرار في العمل بعد المواعيد الرسمية.وجاء في القرار أن تكون مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا للموظفين، وحتى الواحدة ظهرًا للموظفات، وتلغى كافة الأذون الصباحية والمسائية خلال هذا الشهر الكريم، على أن يعمل بهذه المواعيد اعتبارًا من أول أيام شهر رمضان المبارك، وعلى جميع إدارات وفروع المجلس الالتزام بما جاء بهذا المنشور.