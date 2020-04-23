«عواصف وأتربة».. الأرصاد تكشف طقس أول يوم رمضان



حالة الطقس يوم الجمعة في مصر



وأضاف شاهين في تصريحاته لـ "الدستور" أنه بداية من غدًا الجمعة، تشهد حالة الطقس ستأتي رياح محملة بالأتربة قد تصل إلى عاصفة ببعض الطرق نتيجة منخفض جوى بشرق ليبيا مؤثر على مصر وعلى الصحراء الغربية، موضحا أنه أتى برياح جنوبية نشطة محملة بالأتربة.



وأشار إلى أنه حتى الآن لم يبدأ فصل الصيف فبداية من يوم السبت تنخفض الحرارة مرة أخرى إلى 10 درجات مئوية فى بعض المدن. وأضاف شاهين في تصريحاته لـ "الدستور" أنه بداية من غدًا الجمعة، تشهد حالة الطقس ستأتي رياح محملة بالأتربة قد تصل إلى عاصفة ببعض الطرق نتيجة منخفض جوى بشرق ليبيا مؤثر على مصر وعلى الصحراء الغربية، موضحا أنه أتى برياح جنوبية نشطة محملة بالأتربة.وأشار إلى أنه حتى الآن لم يبدأ فصل الصيف فبداية من يوم السبت تنخفض الحرارة مرة أخرى إلى 10 درجات مئوية فى بعض المدن.



الطقس يوم الجمعة



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الجمعة أول يوم رمضان، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.





طقس أول يوم رمضان



وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطتا خفيفة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.





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وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة.



درجات الحرارة اليوم



وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «18– 35»، الإسكندرية «16– 26»، قنا «22- 40»، الأقصر «23 – 41»، أسوان «25 – 41».





أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس يوم الجمعة ليشهد ارتفاع في الحرارة مع عدم الاستقرار في درجات الحرارة تشهدها البلاد بداية من يوم الجمعة مع أول أيام شهر رمضان الكريم.