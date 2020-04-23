قبل رمضان.. تعرف على أسعار الدواجن فى الأسواق

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الخميس، ٢٣ أبريل حالة من الاستقرار في الأسواق.وينتظر المصريون غدا أول أيام شهر رمضان المبارك، وفي عادة المصريين شراء كثير من السلع الغذائية استعدادًا للشهر الكريم.وتنشر "الدستور" تفاصيل أسعار الدواجن وكذلك البيض والدواجن البلدي في الأسواق.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن والبط والبيض الكتاكيت.وقال عبدالعزيز السيد، إن هناك وفرة من منتجات الدواجن في الأسواق، ولا ارتفاع في أسعار الدواجن حتي الآن.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الدواجن تشهد حالة من الثبات حيث سجلت سعر ٢٨ جنيها من المزرعة للكيلو، في حين سجلت سعر ٣٣ جنيها للمستهلك.وتعتبر الدواجن من الوجبات الرئيسة لدى المواطنين وتعتبر من الوجبات المفضلة والتي يمكن أن يخلطها المصريون في كثير من الوجبات.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن إنتاج مصر من الدواجن ارتفع خلال السنوات الأخيرة الأمر الذي دعا لصدور قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج.وأشار إلى أن ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن نحو مليار فرخة سنويًا، جاء بسبب ارتفاع الإنتاج الريفي حيث يمثل ٣٠% من حجم الإنتاج الكلي.وأوضح أن أسعار الدواجن البلدي، سجلت سعر من ٤٠ لـ٤٢ جنيها بالمرزعة، في حين تباع للمستهلك بسعر ٤٤ جنيها.اما بالنسبة البيض فسجل حالة من الاستقرار في الأسواق، بعد آخر ارتفاع سجله في شم النسيم عند سعر ٣٢ جنيها من المزرعة تباع للمستهلك بسعر من ٣٧ جنيهًا.ويعد البيض من الوجبات المفضلة لدي المواطنين وخاصة ضمن وجبات السحور ويعد البيض من الوجبات ذات الفوائد الصحية والمتعددة، كما يمكن عمله بأكثر من طريقة.ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إلي أن أسباب ارتفاع الأسعار يتوقف على العرض والطلب وغالبًا لا يتجاوز الخمسة جنيهات ومن ثم يعاود الهبوط مرة أخرى.وتسعي الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بسعر التكلفة دون الزيادة في الأسعار ودون مبرر، مناشدة التجار رفع الأسعار دون مبرر.