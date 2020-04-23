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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

بوابة الأزهر الإلكترونية 2020.. جدول امتحان الثانوية الأزهرية ومعرفة رقم جلوس الطالب

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:24 ص
بوابة الأزهر الإلكترونية
بوابة الأزهر الإلكترونية 2020
أحمد عوض
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ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020 وتفاصيل جدول امتحان الثانوية الأزهرية وكذلك كيفية معرفة رقم جلوس الطالب في الصف الثالث الأزهري، حيث كشفت المعاهد الأزهرية عن مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية لجميع الشعب، سواء أكانت "شعبة الأدبي أو العلمي أو الشعبة الإسلامية"  وذلك عبر البوابة الإلكترونية التابعة للأزهر الشريف. 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2020

يستطيع طلاب الأزهر الشريف في جميع المراحل الرجوع إلى رابط الدخول علي البوابة الإلكترونية للأزهر "azhar.eg/splash.html"، وذلك من أجل إيجاد جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، من أجل إتمام العملية الدراسية.

جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2020

أوضحت المعاهد الأزهرية جداول امتحانات الثانوية الازهرية للعام 2019-2020 بالنسبة للأدبي والعلمي والشعبة الإسلامية. 

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وفي هذا المقال نوضح لكم تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدما تم الإعلان عنه رسمياً من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر. 

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، إنه تم مراعاة الطلاب في جدول امتحان الثانوية الأزهرية 2020 وستكون من المناهج التي تم شرحها قبل منتصف مارس بسبب الظروف التي تمر بيها الدولة وهي تفشي الفيروس كورونا المستجد. 

 مواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية 2020

_بالنسبة للشعبة العلمية: حيث تبدأ يوم السبت 30 مايو 2020 بماده الفقه وتنتهي يوم الإثنين 6 يوليو2020 بمادة التفسير. 

_بالنسبة للشعبة الأدبيّة: حيث تبدأ يوم الأحد 31 مايو 2020 بمادتي الفقه والإنشاء وتنتهي يوم الخميس 2 يوليو بمادة التاريخ.
 
_بالنسبة للبعوث الإسلاميّة: حيث تبدأ يوم السبت 30 مايو 2020 بمادتي الفقه والإنشاء وتنتهي يوم الأربعاء 24 يوليو2020 بمادة اللغة الاجنبية.

_بالنسبة للعلوم الإسلاميّة: حيث تبدأ يوم الأحد 31 مايو 2020 بمادتي الفقه والإنشاء وتنتهي يوم الخميس 2 يوليو 2020 بمادتي اللغة الأجنبية الأولي ثم القيام باختبار اللغة الأجنبية.

 رقم جلوس الطالب 2020

أوضح رئيس المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل كيفية معرفة أرقام الجلوس للطلاب الثانوية الازهرية من البوابة الإلكترونية للأزهر. 

وقال في بعض التصريحات الصحفية إن قطاع المعاهد الأزهرية أوضحت بعض الخطوات لسهولة حصول الطلاب على أرقام الجلوس  بتفعيل منظومة التعليم الإلكتروني. 

كيفية الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب

أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل أنه يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الحصول على أرقام الجلوس من البوابة الإلكترونية للأزهر في الفترة القادمة.  

يمكن للطلاب الشهادة الثانوية الازهرية للعام 2019-2020 الحصول علي أرقام الجلوس وذلك بإدخال الرقم القومي الخاص به علي الموقع الإلكتروني للأزهر ليتمكن من معرفة رقم جلوسه وطباعته، حيث يبحث كثيرون عن رقم جلوس الطالب 2020 سواء الطلاب والطالبات أو الطالبات وأولياء أمورهم، لكي يتمكنوا من إتمام امتحانات الامتحانات وكذلك معرفة النتيجة من خلال إدخال أرقام الجلوس على رابط الدخول علي بوابة الأزهر الإلكترونية 2020:- "azhar.eg"، فعند دخول البوابة يمكن متابعة الأخبار و الحصول علي رقم جلوس وقت نشره. 

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