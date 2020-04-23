مدير مستشفى النجيلة.. لماذا يستغرق شفاء بعض مرضى كورونا 37 يومًا؟

أكد الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة، المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا (كوفيد 19)، خروج عدد من حالات الشفاء بشكل يومي من المستشفى، مشيرًا إلى أن بعض الحالات يستغرق شفاؤها أسبوعًا وأخرى تصل إلى شهر وأسبوع.وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحالات لا تخرج بمجرد تحويل نتائج تحاليلها للفيروس لسلبي مرتين متتاليتين، وإنما تخرج عندما يخف الالتهاب الرئوي تمامًا.وأردف:"بعض الحالات تبقى في المستشفى لأن أعراض الالتهاب الرئوي لا تكون اختفت تماما".ولفت إلى أن هناك لجنة علمية تضع بروتوكول العلاج وتحدثه، وهو موحد على كل المستشفيات، مردفًا:"العلاج بيفرق من مريض لآخر، حسب عمره ومناعته، ومعاناته من أمراض مزمنة".وأشار إلى أنه، يتم إجراء تحليل روتيني وأشعات على الصدر والرئة كل 3 أيام، للاطمئنان على حجم الالتهاب الرئوي قل أم زاد.