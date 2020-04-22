عاهل البحرين يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معربًا عن خالص تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والتقدم.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيًا لمملكة البحرين الشقيقة كل التوفيق والازدهار.كما تم خلال الاتصال بحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة، ومواصلة العمل على الدفع قدمًا بالتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.