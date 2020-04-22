الانتهاء من تصوير برنامج «أغلب السقا»

انتهى الفنان أحمد السقا، اليوم الأربعاء، من تصوير برنامجه "أغلب السقا"، في أول تجربة تقديم برامج له، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وقال المنتج صادق الصباح، في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات "تويتر": "الحمد لله أنهينا اليوم تصوير برنامج اغلب السقا مع النجم أحمد السقا بمشاركة ثلاثين نجما عربيا وسنطل طيلة شهر رمضان المبارك عبر كافة قنوات إم بي سي، أشكر كل من ساهم في تنفيذ هذا البرنامج الضخم وعلى رأسهم أنور الصبّاح وإدارة ستوديو فيزيون والمخرج باسم كريستو مع فريق عمله".ويستضيف أحمد السقا، العديد من نجوم مصر والوطن العربي، والذي يشاركون في مختلف فقرات البرنامج ويتحدون فيها السقا.