لا إصابات جديدة بفيروس كورونا فى فلسطين



وأوضح أن رئيس الوزراء، محمد أشتية، أعلن، خلال لقائه رؤساء الاتحادات والنقابات، أن فلسطين تستطيع إجراء 4000 فحص يوميا، بعد أن بدأنا بإجراء 394 فحصا باليوم، منذ بدأت أزمة كورونا في البلاد.

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" منذ البيان الصباحي وحتى الآن.وأضاف ملحم، خلال بيان حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ألف عينة قيد الفحص وننتظر صدور نتائجها، وهي عينات عشوائية وأخرى لمخالطين من كافة أنحاء الوطن.