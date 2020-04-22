فى سابقة تاريخية.. البرلمان يوافق على 9 مشروعات قوانين أهمها «الطوارئ»

وافق مجلس النواب على 9 مشروعات قوانين نداء بالاسم، وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إن نتيجة التصويت جاءت بموافقة 406 نواب على القوانين.وطبق البرلمان التصويت على القوانين نداء بالاسم حرصًا على التباعد الاجتماعي، والمسافات الآمنة بين النواب خلال التصويت، حيث أرسى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس سابقة برلمانية للمرة الأولى في التاريخ، مستخدمًا الصلاحيات المخولة له في قانون اللائحة الداخلية، والتي تجيز له أخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم متى طلب ذلك، لتفادي تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظًا على المسافات الآمنة.وتضمنت الموافقة مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ومشروع بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، ومشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وكذلك مشروع قانون مقدّمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، ومشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1-7-2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.أيضًا مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.