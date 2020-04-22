السيسى لـ«رجال الأعمال»: عاوزين تعمروا سيناء.. تعالوا اشتغلوا معانا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم الانتهاء من عمل مزرعة سمكية جاهزة في سيناء تحتوي على 5300 حوض، مطالبا رجال الأعمال بالعمل والاستثمار في تلك المزرعة.وأضاف، في كلمته خلال افتتاحه نفق الشهيد أحمد حمدي 2، أن تنفيذ المزارع السمكية يتم وفقا للمواصفات العالمية، حتى تنتج أسماكا جيدة ومناسبة للاستهلاك.وتابع مخاطبًا رجال الأعمال: "إنتوا بتتكلموا عن سيناء وعاوزينها تتعمر.. تعالوا واشتغلوا، إحنا عملنا مشروع المزارع السمكية والصوب الزراعية ومحدش جه".