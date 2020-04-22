السيسى عن كوبرى العروبة: «الدق فى دماغى 24 ساعة ومش هوقف الشغل فيه»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه تلقى شكوى بشأن تنفيذ كوبري العروبة، وطلب البعض أن يتوقف عمل المشروع خلال فترة المساء.وأضاف الرئيس مازحا، خلال افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2،:" قلت لهم والله العظيم الدق في دماغي 24 ساعة، بس أنا مش هبطل".وتابع مازحا: "المهندس محسن قال الرئيس بيطلب تنفيذ الكوبري بسرعة، طيب أنا هخليه يتبسط".