الرئيس السيسى يعطى إشارة بدء خروج ماكينة حفر نفق أحمد حمدى 2

أعطى الرئيس السيسي إشارة بدء خروج ماكينة حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار، وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى مرتديًا كمامة على وجه للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلي السويس، لافتتاح عدد من المشروعات القومية.ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي الانتهاء من نفق الشهيد أحمد حمدى 2، للإعلان عن تدشين هذه المرحلة، والانتهاء من حفر النفق.ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة.