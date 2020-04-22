رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: تناول الحوامل للقرنبيط والفاصوليا يقلل خطر الولادة المبكرة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:33 ص
الحوامل
الحوامل
أ ش أ
طباعة
كشفت دراسة أسترالية حديثة، أن تناول الحامل للخضروات التقليدية مثل الفاصوليا الخضراء والبروكلي والقرنبيط يقلل من خطر الولادة المبكرة.

فقد قامت الدكتورة ديريجى جيت، الأستاذ في جامعة «كوينز لاند» في استراليا، بتحليل الوجبات الغذائية لنحو 3500 امرأة ووجدت أن استهلاكًا كبيرًا للجزر والقرنبيط والبروكلي واليقطين والملفوف والفاصوليا الخضراء والبطاطس قبل الحمل ساعد النساء على الوصول إلى الحمل الكامل.

وأوضحت «جيت»، أن الخضروات التقليدية غنية بمضادات الأكسدة أو المغذيات المضادة للالتهابات، والتي لها دور كبير في الحد من خطر نتائج الولادة السلبية.

وأضافت أن النساء يعتمدن على بعض العناصر الغذائية المخزنة مثل الكالسيوم والحديد قبل الحمل، وهي أمور مهمة لنمو المشيمة والأنسجة الجنينية، مشيرة إلى أن البدء في اتباع نظام غذائي صحي بعد ولادة الطفل قد يكون متأخرًا جدًا لأن الأطفال يتكونون بالكامل بحلول نهاية الثلث الأول من الحمل.

وتعد الولادات المبكرة، وهي ولادة قبل 37 أسبوعًا من الحمل، السبب الرئيسي للوفاة في الأطفال الأستراليين وتؤثر على 8.5 في المائة من الولادات كل عام، وهو رقم يتجه نحو الارتفاع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا

مسلسل قوت القلوب الحلقة 24.. مواعيد العرض وملخص الحلقات السابقة (فيديو)

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

مشاهدة مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع الحلقة 28.. تردد قنوات ON E

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

نصف سكان الولايات المتحدة يتنفسون هواء ملوثا

دراسة: تناول الحوامل للقرنبيط والفاصوليا يقلل خطر الولادة المبكرة

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

إلغاء مهرجان «أكتوبر فيست» بميونخ بسبب كورونا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

خلف جابر يفوز بجائزة «الأبنودي» لشعر العامية

مثقفون عن «عبدالهادي» ضحية كورونا: كان غيورا على لغته صديقا لطلابه

غدًا.. منصة القهوة البحرية الثقافية تناقش «الحياة في زمن الكورونا»

سامح فايز مديرًا لتحرير مجلة عالم الكتاب