نائب مدير مستشفى النجيلة: عدم الاختلاط هو السلاح الأقوى لتحجيم كورونا

قال الدكتور محمد إبراهيم، نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي، إنه تم خروج كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من الأجانب، موضحا: "كان هناك عدد كبير من الأجانب من مختلف الجنسيات والحمد الله تم خروجهم جميعًا، كان أخرهم مواطنة إيطالية"، مشددًا على أن الفضل في ذلك يعود لله في المقام الأول ومن ثم جهود الدولة ووزارة الصحة والعاملين في المنظمة الطبية.وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ اليوم وكافة العاملين في المنظومة الطبية بمستشفى النجيلة، أقسموا على أنهم سيبذلون كل مجهودهم من أجل محاربة الفيروس القاتل، وتابع: "من أول يوم خدنا عهد على أنفسنا مقاومة الفيروس بكل قوة..عندما تكون النوايا طيبة تكون النتائج جيدة".وناشد نائب مدير مستشفى النجيلة، الشعب المصري اتباع طرق الوقاية الصحية والإجراءات الاحترازية التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري من قبل المؤسسات المعنية،وتابع: "معظم الحالات اشتركت في شيئ واحد وهو الاختلاط، كان السبب وراء إصابتهم بالفيروس القاتل وعلى المواطنين أن لا يشعروا بالضيق عندما تطالبهم الدولة البقاء في منازلهم، كون ذلك حفاظًا على صحتهم وحياتهم، عدم الاختلاط سلاح قوي لمواجهة وتحجيم فيروس كورونا".وختم نائب مدير مستشفى النجيلة، مداخلته الهاتفية بإلقاء قصيدة شعرية، تعبر عن جهود الجيش الأبيض، وكافة العاملين في المنظمة الطبية.