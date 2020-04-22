مشرف «العزل» بالأقصر: نملك أعلى معدل شفاء.. و«نُزل المصابين زي المنتجع»

قال الدكتور بكرى عبد الستار، مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر، إن نزل المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أشبة بمنتجع حتى يتم شفاءهم تمامًا، لافتًا إلى أن الرعاية التي يحظون بها في مستشفى إسنا على أعلى مستوى، متابعا أن الفريق الطبي يقاتل بالفعل، ويعتبرون أنفسهم جنود في حرب سننتصر فيها.وأضاف عبد الستار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن عدد المتعافين في مستشفى إسنا للعزل الصحي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية، وتابع:"خرجت 4 حالات اليوم وغدًا متوقع خروج 5 آخرين".وأكد مشرف عام مستشفيات العزل بالأقصر، المستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي كافية، والفريق الطبي يبذل مجهودًا فوق العادة من أجل علاج المرضى.