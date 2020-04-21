فريدة عثمان: إجراءات مصر لاحتواء كورونا مشرفة

قالت السباحة المصرية فريدة عثمان، إنها عادت إلى منزلها عقب قضاء 14 يومًا بالحجر الصحي بعد عودتها من أمريكا.وتابعت: «أول ما دخلت البيت قلت ليهم عاوزا أكل مصري.. فكلت جبنة رومي ورز وملوخية».وأضافت فريدة عثمان خلال لقاء عبر «سكايب» ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنه ليس من السهل أن تمكث 14 يومًا في غرفة، لكن مساعدة القائمين على الحجر لنا جعلت الأيام تمر كما لو كانت طبيعية، وتابعت: «كانوا شيلينا فوق رأسهم».وأكدت السباحة المصرية أنها ظلت مواصلة التدريب خلال فترة الحجر الصحي، من أجل حفاظها على لقياتها البدنية: «كنت بمرن ساعة في حديقة أمام غرفتي»، مشددة على أن الإجراءات المتبعة في مصر مشرفة.وأشارت فريدة عثمان إلى أنها ستستغل فترة العزل المنزلي في اكتشاف مواهب جديدة لديها، وتتأقلم معها حتى تمر الأزمة بخير، وتابعت: «إن شاء هعمل على تشريف بلدي في المحافل الدولية».