«الزراعة»: لدينا 403 منافذ بإجمالي سلع تكفي 6 أشهر

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها أكثر من 403 منافذ تغطي جميع محافظات مصر لبيع السلع بها، لافتًا إلى أن الهدف منها هو مساعدة صغار المزارعين وتوفير الخدمات والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة.وأضاف الدكتور محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك تعليمات من وزير الزراعة لتطوير هذه المنافذ وتجديدها لاستقبال شهر رمضان، بالإضافة إلى تزويد المخزون السلعي في الأسواق.وأوضح الدكتور محمد القرش، أنه تم تزويد جميع المخازن الخاصة بتلك المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بحيث أن تلك السلع تكفي لمدة 6 أشهر.وأشار إلى أن الخصومات في بعض المنافذ تصل إلى 25% وفي بعض المنتجات تصل إلى 40%، مضيفا أنه يتم عمل تعاقدات مباشرة مع المزارعين حتى يستطيع صغار المزارعين توريد منتجاتهم للمنافذ بسهولة كاملة.