استشاري أوبئة يكشف سيناريو تخفيف قيود كورونا

علق الدكتور عادل البلبيسي، استشاري الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، على مسألة رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، قائلًا: «من الباكر جدًا التفكير في ذلك» مؤكدًا أنه يجب أن يتم تخفيف القيود بشكل تدريجي.وأضاف «البلبيسي» خلال لقاء خاص على «سكايب»، مع فضائية «إكسترا نيوز»، أن أي منطقة ستقوم برفع القيود ستواجه موجة ثانية من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة سينتشر الفيروس بسرعة أكبر.ولفت إلى أن الأمراض التنفسية تزداد في فصلي الخريف والشتاء، وقوة الفيروس تزداد في هذا الوقت، متوقعًا أنه لن يتم الحصول على لقاح لفيروس كورونا قبل عام من الآن؛ لأنه يمر بعدة مراحل، منوهًا بأن التجارب السريرية تستغرق وقتًا أيضًا.أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.