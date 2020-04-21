تفاصيل العثور على آثار «كورونا» في ماء غير صالح للشرب بفرنسا

عرضت فضائية "العربية"، تقريرًا يرصد عثور فرنسا على آثار فيروس كورونا في مياه غير صالحة للشرب، مما أثار القلق من انتقال فيروس كورونا عن طريق المياه.وأوضح التقرير أن فرنسا وجدت آثار فيروس كورونا في مياه خاصة بالري والتنظيف، مؤكدا أن مياه الشرب آمنة وسليمة.وأوضح التقرير أن هناك العديد من الباحثين الذين أكدوا أن تنقية الماء قادرة على وقف فيروس كورونا، كما أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية أن طرق معالجة المياه التقليدية التي تستخدم الترشيح والتطهير تعطل انتقال فيروس كورونا.ولفت التقرير إلى أن الكلور في المياه يمكن ان يعطل انتقال فيروس كورونا في المياه، مشيرا إلى قول منظمة الصحة العالمية، بأن فيروس كورونا قد يظل معديا في المياه الملوثة، ولكن لا يوجد إثبات بانتقاله عن طريق المياه.