مسلسل قوت القلوب الحلقة 24.. مواعيد العرض وملخص الحلقات السابقة (فيديو)
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:13 م
منار إبراهيمطباعة
ننشر تفاصيل عرض مسلسل «قوت القلوب الحلقة 24» حيث يواصل المسلسل نجاحه المستمر منذ انطلاق أولى حلقاته يوم 21 مارس الماضي، ويتصدر يوميًا تريند محرج البحث العالمي جوجل، بالإضافة إلى إثارته الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذاع المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا على شاشة قناة الحياة، على أن تعاد الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا، كما تذاع على شاشة قناة الحياة دراما الساعة العاشرة مساءً، وتعاد التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا، ويعرض العمل أيضًا على منصة "واتش ات" الإلكترونية.
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المسلسل بطولة ماجدة زكي بجانب كل من محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.
موعد مسلسل قوت القلوب الحلقة 24وتعرض الحلقة الجديدة الـ24 من مسلسل «قوت قلوب» مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة الحياة، على أن يتم عرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الحياة دراما.
ويذاع المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا على شاشة قناة الحياة، على أن تعاد الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا، كما تذاع على شاشة قناة الحياة دراما الساعة العاشرة مساءً، وتعاد التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا، ويعرض العمل أيضًا على منصة "واتش ات" الإلكترونية.
موعد الحلقة الأخيرة من الجزء الأولتعتبر حلقة غدًا الأربعاء الـ25 من المسلسل الأخيرة قبل حلول الشهر الكريم، حيث ينتمي مسلسل قوت القلوب الحلقة 23 لنوعية الدراما المطولة ذات الـ50 حلقة، يتم عرض نصفهم قبل شهر رمضان، والنصف الآخر فور انتهاء الشهر الكريم.
استئناف التصوير بعد رمضانويستأنف صناع العمل تصوير باقي الحلقات بالتزامن مع عرضه بعد انتهاء موسم رمضان المقبل، حيث انتهوا من تصوير معظم مشاهد الجزء الآخر من المسلسل الذي سيعرض فيما بعد.
ملخص الحلقات السابقةوشهدت الحلقة 23 العديد من الإثارة والتشويق، بعدما دخلت "قوت" التي تجسدها الفنانة ماجدة زكي في ورطة جديدة، بعدما حاولت عائشة الانتحار، بالإضافة إلى العديد من الأزمات التي واجهتها بطلة العمل خلال الحلقات السابقة، وتجسد ماجدة زكي خلال أحداث المسلسل دور عاملة فى إحدى المدارس ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.
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المسلسل بطولة ماجدة زكي بجانب كل من محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.