رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل قوت القلوب الحلقة 24.. مواعيد العرض وملخص الحلقات السابقة (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:13 م
قوت القلوب
قوت القلوب
منار إبراهيم
طباعة
ننشر تفاصيل عرض مسلسل «قوت القلوب الحلقة 24» حيث يواصل المسلسل نجاحه المستمر منذ انطلاق أولى حلقاته يوم 21 مارس الماضي، ويتصدر يوميًا تريند محرج البحث العالمي جوجل، بالإضافة إلى إثارته الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد مسلسل قوت القلوب الحلقة  24

وتعرض الحلقة الجديدة الـ24 من مسلسل «قوت قلوب» مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة قناة الحياة، على أن يتم عرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الحياة دراما.

ويذاع المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا على شاشة قناة الحياة، على أن تعاد الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا، كما تذاع على شاشة قناة الحياة دراما الساعة العاشرة مساءً، وتعاد التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا، ويعرض العمل أيضًا على منصة "واتش ات" الإلكترونية.

موعد الحلقة الأخيرة من الجزء الأول

تعتبر حلقة غدًا الأربعاء الـ25 من المسلسل الأخيرة قبل حلول الشهر الكريم، حيث ينتمي مسلسل قوت القلوب الحلقة 23 لنوعية الدراما المطولة ذات الـ50 حلقة، يتم عرض نصفهم قبل شهر رمضان، والنصف الآخر فور انتهاء الشهر الكريم.

استئناف التصوير بعد رمضان

ويستأنف صناع العمل تصوير باقي الحلقات بالتزامن مع عرضه بعد انتهاء موسم رمضان المقبل، حيث انتهوا من تصوير معظم مشاهد الجزء الآخر من المسلسل الذي سيعرض فيما بعد.

ملخص الحلقات السابقة

وشهدت الحلقة 23 العديد من الإثارة والتشويق، بعدما دخلت "قوت" التي تجسدها الفنانة ماجدة زكي في ورطة جديدة، بعدما حاولت عائشة الانتحار، بالإضافة إلى العديد من الأزمات التي واجهتها بطلة العمل خلال الحلقات السابقة، وتجسد ماجدة زكي خلال أحداث المسلسل دور عاملة فى إحدى المدارس ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.

اقرأ أيضا:

فراس سعيد: مبسوط بردود الأفعال على مسلسل قوت القلوب


المسلسل بطولة ماجدة زكي بجانب كل من محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

تكليف رئاسي بـ«دفع العمل» في قطاع البناء وتشديد إجراءات الوقاية

أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفجور

حنين حسام: لم أقدم شيئا خارجا وأعتذر لعائلتي وجامعتي

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الصحة»: 14 وفاة و157 إصابة جديدة بـ«كورونا»

163 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

والد حنين حسام يطالب الجميع بمسامحتها

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إلغاء مهرجان «أكتوبر فيست» بميونخ بسبب كورونا

برلين تحظر الفعاليات الكبرى حتى 24 أكتوبر

«اليونسكو»: 826 مليون تلميذ بلا أجهزة كمبيوتر في المنزل حول العالم

طلاب الجامعات عن قرار إلغاء الترم الثاني: جاء في الوقت المناسب

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
اشتقنا إلى الكنيسة جدًا
منى رجب
أحلام وأوهام معركة الحياة
ثروت الخرباوي
رؤية فى رؤية الهلال يا فضيلة المفتى
ماجد حبته
ثم دفع البائع للمشترى!
المزيد

الثقافة

سامح فايز مديرًا لتحرير مجلة عالم الكتاب

«خليك في البيت».. «أساتذتي» لـ نجيب محفوظ عبر بوابة الثقافة مجانا

«المسرح القومى.. 100 عام».. بانوراما ملحمية وثائقية على شاشة «DMC»

وائل صالح يحلل صورة الأزهر في الكتب الهامشية