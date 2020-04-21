مسلسل قوت القلوب الحلقة 24.. مواعيد العرض وملخص الحلقات السابقة (فيديو)

موعد مسلسل قوت القلوب الحلقة 24

موعد الحلقة الأخيرة من الجزء الأول

استئناف التصوير بعد رمضان

ملخص الحلقات السابقة



المسلسل بطولة ماجدة زكي بجانب كل من محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، إخراج مجدى أبو عميرة.

ننشر تفاصيل عرض مسلسل «» حيث يواصل المسلسل نجاحه المستمر منذ انطلاق أولى حلقاته يوم 21 مارس الماضي، ويتصدر يوميًا تريند محرج البحث العالمي جوجل، بالإضافة إلى إثارته الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.وتعرض الحلقة الجديدة الـ24 من مسلسل «قوت قلوب» مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على شاشة، على أن يتم عرضها في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة الحياة دراما.ويذاع المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءًا على شاشة، على أن تعاد الساعة الواحدة صباحا والساعة الحادية عشر صباحا، كما تذاع على شاشة قناة الحياة دراما الساعة العاشرة مساءً، وتعاد التاسعة صباحا والساعة الثالثة عصرا، ويعرض العمل أيضًا على منصة "" الإلكترونية.تعتبر حلقة غدًا الأربعاء الـ25 من المسلسل الأخيرة قبل حلول الشهر الكريم، حيث ينتميلنوعية الدراما المطولة ذات الـ50 حلقة، يتم عرض نصفهم قبل شهر رمضان، والنصف الآخر فور انتهاء الشهر الكريم.ويستأنف صناع العمل تصوير باقي الحلقات بالتزامن مع عرضه بعد انتهاء موسم رمضان المقبل، حيث انتهوا من تصوير معظم مشاهد الجزء الآخر من المسلسل الذي سيعرض فيما بعد.وشهدت الحلقة 23 العديد من الإثارة والتشويق، بعدما دخلت "قوت" التي تجسدها الفنانة ماجدة زكي في ورطة جديدة، بعدما حاولت عائشة الانتحار، بالإضافة إلى العديد من الأزمات التي واجهتها بطلة العمل خلال الحلقات السابقة، وتجسد ماجدة زكي خلال أحداث المسلسل دور عاملة فى إحدى المدارس ويعترض أبناؤها خريجى الجامعة على طبيعة مهنتها إلا أنها ترفض طلبهم بترك مهنتها لكنها فى الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.