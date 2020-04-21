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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير البترول الأسبق: 3 أسباب وراء الاكتشافات الجديدة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:47 م
أسامة كمال، وزير
أسامة كمال، وزير البترول الأسبق،
رباب الأهواني
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كشف أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تفاصيل إعلان وزارة البترول عن البدء في إنتاج بئرين جديدين للغاز بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وقال وزير البترول الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc" مع الإعلامية سارة حازم، أن قطاع البترول يسعى للاكتشافات الجديدة لثلاثة أسباب؛ لتعويض الانخفاض الطبيعي في الآبار، مواكبة زيادة الاستهلاك، والاحتفاظ بجزء من الإنتاج للأجيال القادمة.

وأضاف وزير البترول الأسبق، أن قطاع البترول يعمل بسياسة ثابتة في هذا الأمر، ويعمل على زيادة معدلات التنمية والإنتاج.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الإثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

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