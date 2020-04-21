رئيس وزراء إيطاليا: القرارات الارتجالية لإرضاء الرأي العام خطير

حذّر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، من اتخاذ قرارات ارتجالية في المرحلة الثانية لحالة طوارئ تفشي فيروس كورونا.وفي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الثلاثاء، أكد كونتي أنه "في هذه الساعات يستمر عمل الحكومة بلا هوادة، بمساعدة فريق الخبراء، من أجل تنسيق إدارة المرحلة الثانية، أي التعايش مع الفيروس، مبينًا أنه "في هذه المرحلة لا يمكننا الاعتماد على الارتجال"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".وأضاف "لا يمكننا التخلي عن نهج تبنّي أقصى درجات الحذر، حتى من منظور إعادة التشغيل"، كما "لا يمكننا الاعتماد على قرارات ارتجالية لإرضاء جزء من الرأي العام أو تلبية طلبات بعض فئات الإنتاج أو شركات منفردة أو مناطق محددة".