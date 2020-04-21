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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهم بالاتجار في الهيروين بالتجمع

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:00 ص
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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جدّد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات في التجمع.

كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، أكدت قيام "محمد. س"، 24 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، ومتخذًا من منزله وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو ربع كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقرّ بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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