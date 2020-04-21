عبير صبري: دوري في «خيانة عهد» مغامرة فنية

كشفت الفنانة عبير صبري، أن أحداث مسلسل "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان المقبل، تجري في إطار تشويقي اجتماعي، معتبرة أن دورها في المسلسل "مغامرة فنية" أرادت خوضها.وقالت عبير صبري، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المسلسل يناقش المظاهر الخداعة من خلال أشخاص ننخدع في مظاهرهم، ولكنهم من الداخل نفوسهم غير نظيفة، متوقعة أن ينال العمل إعجاب الجمهور لأن قصته جيدة جدًا.وأضافت أنها تحب أعمال الإثارة والتشويق، والأدوار التي فيها شخصيات مأخوذة من الواقع، لافتة إلى أن الجمهور ينجذب إلى هذا النوع أكثر من غيره، ودائما يحرص المشاهد على متابعة الأحداث لمعرفة ما الذي سيستجد فيها.وأوضحت أنها تقدم في المسلسل شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، حيث تجسد دور أم لشاب وفتاة في مرحلة المراهقة ضمن أحداث مسلسل.وأرجعت سبب مشاركتها في المسلسل إلى رغبتها في العمل مع النجمة يسرا، التي تحبها وتعشقها، إضافة إلى تجسيدها شخصية جديدة لم تقدمها في السابق.وقالت إنها تشعر بتفاؤل شديد إزاء المسلسل، لأن فريق العمل يبذل مجهودًا كبيرًا للانتهاء من التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.