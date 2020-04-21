كوريا الجنوبية: لم نلحظ أنشطة غير طبيعية في كوريا الشمالية

أفاد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بأن سول لم ترصد أية علامات "غير طبيعية" قد تشير إلى أن الزعيم الشمالي كيم جونج أون يواجه مشكلة صحية خطيرة.يأتي هذا ردًا على بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن كيم قيد الرعاية الصحية في المستشفى بعد خضوعه لجراحة، إلا أن الولايات المتحدة تنظر في أخبار استخبارية تفيد بأن الزعيم الشمالي في "خطر شديد"، نقلا عن مسؤول أمريكي لم يُكشف عن اسمه.وقال المتحدث باسم البيت الأزرق كانج من سيوك، في رسالة نصية للمراسلين، نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فيما يتعلق بهذه الأخبار "لا يمكننا تأكيد أي شيء ولم نلحظ أي أنشطة غير طبيعية في كوريا الشمالية".